شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 18 شركة 270 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 270 ألف جنيه على 18 شركة لمخالفة قواعد القيد، وأبرزها تغريم 40 ألف جنيه على 5 شركات وهم: الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجينيال تورز، والأهلي للتنمية والاستثمار، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة الأهرام للطباعة والتغليف، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت لجنة القيد، 12 شركة وهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجي.أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقلعة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، وآسيك للتعدين-اسكوم، وجولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، قدرها 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2024.

في سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 40 مليون جنيه موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك طبقًا للمواد أرقام (1) مكرر و(6) و(9) و(18) و (19) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.