شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات عربية جديدة في البورصة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقات عربية ومحلية في قطاعات متعددة أبرزها بيع الشركة السعودية السابعة للاستثمار، عدد 9.6 مليون سهم بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بسعر 58.03 جنيه بقيمة إجمالية 555.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 1.5% إلى 0.54%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وتمتلك مجموعة مرتبطة (الشركة السعودية المصرية للاستثمار) حصة 20.4% من شركة أبو قير للأسمدة.

وفي نفس السياق باع المستثمر فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان، عدد 1.2 مليون سهم في شركة ريكاب للاستثمارات المالية بسعر 6.91 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.513% إلى 4.757%، فيما اشترى "الحرقان" عدد 70 ألف سهم بسعر 156 جنيهًا بقيمة إجمالية 10.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.714% إلى 5.114%، ونفذت الصفقتين من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل عدد 800 ألف سهم بسعر 4.28 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.277% إلى 17.47%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميد كاب لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 5.5 مليون سهم بسعر 0.1 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.92% إلى 11.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.