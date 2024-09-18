شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يتصدر قطاع البنوك بالبورصة بعد ارتفاع السهم بنسبة 1.33% والان مع تفاصيل الخبر

تصدر بنك التعمير والإسكان، الأسهم الصاعدة بقطاع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، بعد ارتفاع السهم بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 45.88 جنيه، محققًا تداولات بحجم 85.8 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 92 عملية، ليرتفع رأس المال السوقي لبنك التعمير والإسكان إلى 24.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثاني سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة نمو 0.87%، وحل في المركز الثالث سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة نمو 0.41%، يليهم في الترتيب أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قطر الوطني بنسبة 0.29%، 0.22%، 0.15%، على الترتيب.

فيما تراجع سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 2.51%، وهبط سهم بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 0.36%، وانخفض سهم بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بنسبة 0.1%، واستقر سهما بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبنك البركة مصر.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.92%، والعرب على 4.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 89.1 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 178.6 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 7932 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة.



