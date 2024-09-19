شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.01 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد قرار البنك المركزي بالخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية إلا أن المخاوف بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتا ما يعادل 0.5% لتصل إلى 74.01 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 34 سنتا أي 0.3% لتبلغ 71.15 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أمس أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، وعادة ما يؤدي الخفض في أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

كما استمر ضعف الطلب في الصين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في التأثير سلبًا على الأسواق.

ويتوقع محللون في سيتي بنك عجزا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتًا.



