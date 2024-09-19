شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات العمومية لبنكى الأهلى ومصر تنعقدان اليوم وإقرار تعيين عكاشة والإتربى رئيسين والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إنه من المقرر أن تنعقد الجمعيات العمومية لبنكى الأهلى ومصر فى تمام الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس لمناقشة وإقرار الميزانيات والقرارات التوسعية المستقبلية وانتخاب مجلس الإدارة.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان عن تعيين هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا لبنك مصر، ومحمد الإتربى رئيسا تنفيذيا للبنك الأهلى.

وأشارت المصادر أنه من المقرر أن يصدر قرارا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجالس إدارات البنوك العامة خلال ساعات.



