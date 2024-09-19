شكرا لقرائتكم خبر عن 74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 19-9-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس.

واصلت ارتفاعها بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، إلا أن المخاوف بشأن الطلب العالمي لا زالت مستمرة وقيدت المكاسب حيث أظهرت بيانات أن إنتاج المصافي في الصين تباطاً للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.31 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.50 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 73.57 دولار للبرميل.



