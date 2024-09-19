شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أكتوبر فارما، وفتنس برايم للأندية الصحية، وريكاب للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، وأكتوبر فارما، وجلاكسو سميثكلاين، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 33 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 872 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 9.67%، واستحوذت المؤسسات على 42.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 510.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 489.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10169 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 6.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 73.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.13%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.421 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.88%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 32.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 159.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 48.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.