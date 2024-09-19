شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 19-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أكتوبر فارما، وفتنس برايم للأندية الصحية، وريكاب للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، وأكتوبر فارما، وجلاكسو سميثكلاين، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 33 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 872 مليون ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 9.67%، واستحوذت المؤسسات على 42.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 510.4 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 489.3 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 82.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10169 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 250 ألف سهم، 30 ألف سهم، 9 أسهم على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 750 ألف سهم، 9329 سهمًا، 5031 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري عدد 700 ألف سهم، 100 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 50 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 161.4 ألف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 300 ألف سهم، والخامسة 12.12 مليون سهم.

العامة للصوامع

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 24.61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 206 ملايين جنيه مقارنة مع 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 45.55%.

مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن دراسة تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وما يتطلبه ذلك من دراسة بدائل التمويل المختلفة، والتي قد تتضمن زيادة رأسمال الشركة، على أن يتم تقرير اختيار البدائل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.



