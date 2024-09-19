شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار من بريطانيا: الرخصة الذهبية أداة فعالة وحريصون على تعظيم دور القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تبني الدولة المصرية سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأضاف، خلال مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة.

وأشار المهندس حسن الخطيب ، إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، حيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات.

وتشهد البعثة مشاركات واسعة لوزير الاستثمار حيث تحدث اليوم الخميس خلال جلسة حوارية تحت عنوان "استطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية" شاركه فيها وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتورمحمد فريد. وتولى إدارتها تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر.

كما شارك في جلسة حوارية بعنوان "النظر إلى الوراء للمضي قدمًا: تأمل في تجارب المستثمرين البريطانيين في مصر". وكان من ضمن المتحدثين في الجلسة، محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، وممثل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وشركة سكاتك ، وتولت إدارتها شيرين شهدي مديرة مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت البريطانية في مصر.

فيما من المقرر أن يشارك وزير الاستثمار ضمن فعاليات اليوم الثالث للبعثة غدا ضمن جلسة بعنوان "تحفيز جهود التمويل والرقمنة من أجل النمو المستدام، إلى جانب حضور جلسة إفطار عمل مع كبار مسئولي مؤسسة "بي أن واي ميلون" بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وتشمل نشاطات الوزير المشاركة بجلسة حوارية عن التحديات المالية المقبلة للولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق الناشئة، خاصة مصر، ومدى جاذبية الأسواق الناشئة في مصر والفرص والتحديات في الأسواق الخاصة والعامة. والمقرر أن تتناول موضوعات التمويل المستدام والطاقة المتجددة، وذلك بالمشاركة مع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، يعقب ذلك عقد اجتماع بالمستثمرين من شركة jefferies



المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية



المهندس حسن الخطيب



فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA