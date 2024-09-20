الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25ر780 نقطة، أو 10ر2% ، ليصل إلى 58ر37935 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر39نقطة، أو52ر1% ، ليصل إلى 61ر2656 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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