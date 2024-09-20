“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.02 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 92.6962 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.21 روبل ليبلغ 103.249 روبلات, فيما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 16 كوبيكاً، ليصل إلى 13.1028 روبلاً.

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