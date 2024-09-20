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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى 2592.17 دولارًا للأوقية والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم, متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 2592.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليصعد بنحو 0.6 % منذ بداية الأسبوع.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % مسجلة 2617.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% لتبلغ 31.09 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 % ليصل إلى 1086.75 دولارًا فيما استقر البلاتين عند 988.30 دولارًا.
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