شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس الإدارات الجديدة لبنكى الأهلى ومصر تبدأ عملها الأحد والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن تبدأ مجالس الإدارات الجديدة لبنكى الأهلى ومصر ممارسة عملها يوم الأحد المقبل، بعد انعقاد الجمعيات العمومية لبنكى الأهلى ومصر أمس الخميس، وإقرار الميزانيات والقرارات التوسعية المستقبلية وانتخاب مجلس الإدارة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يبدأ هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر، ومحمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى ممارسة مهام عملهما يوم الأحد المقبل عبر عقد عدة اجتماعات.

يذكر أن تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلى يشمل محمد بركات كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ومحمد الإتربى رئيسا تنفيذيا ويحيى أبو الفتوح وسهى التركى نائبين، فى حين أن تشكيل مجلس إدارة بنك مصر يشمل عصام الوكيل كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى وهشام عكاشة رئيسا تنفيذيا وحسام عبد الوهاب وأحمد عيسى، نائبين.



