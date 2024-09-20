شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: قرعة مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر 24 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر المقبل.

وقال وزير الإسكان، إن أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا تقدموا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وانتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر يوم 29 أغسطس، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان.



عمارات فالي تاورز

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم إجراء القرعة في اليوم المحدد في تمام الساعة الـ10 صباحاً، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



مشروع فالي تاورز

جدير بالذكر أنّه سبق الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11 يونيو خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 29 أغسطس بعدد 984 وحدة، وأنه نظراً لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8 أغسطس 4 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بدلا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.