شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة قياسية بعد خفض الفائدة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية خلال تداولات اليوم الجمعة، متجهًا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

ويأتي الاستقرار بعد الخفض الهائل الذي أجراه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا لمعدلات الفائدة، بالاضافة إلى وجود دلائل على أن المزيد من الخفض يلوح في الأفق.

وسجل سعر الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.68% ليصل إلى 2632.50 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تدريجيًا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2617.30 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن محلل الأسواق المالية، كايل رودا، قوله إن الاتجاهات الحالية إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، مضيفًا أنه في حال استمرت تلك الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

كما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على زيادة الطلب على حيازة الذهب.

ومن المتوقع أن تحظى أسعار الذهب بدعم جيد خلال الأشهر المقبلة نظرًا لضعف قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، كذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، سجل سعر الفضة في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.25% ليصل إلى 31.50 دولار لأوقية، كما ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.39% ليصل إلى 4364 دولارا.

فيما انخفض سعر معدن البلاتين بنسبة 0.21% ليصل إلى 992.30 دولار، كذلك تراجع سعر معدن البلاديوم بنسبة 0.51% ليصل إلى 1093 دولارا.