رئيس العاصمة الجديدة يستعرض حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - خالد عباس يشارك فى جلسة حوارية لتوضيح أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد المصرى

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مشروع العاصمة الإدارية يتميز بموقع استراتيجى هام تم إختياره بعناية، حيث يقع على مقربة من طريق السخنة الرئيسى مما يُسهل عملية نقل البضائع والوصول إلى ميناء السخنة.

وأضاف أن الموقع المتميز للعاصمة الإدارية الجديدة يُساهم فى تحويلها لمركزا رئيسيا لجذب الاسثتمارات المختلفة، إذ يوفر موقعها تسهيلات لوجيستية متميزة للشركات، كما يحقق الربط والتواصل مع أهم المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وفى إطار استعراضه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركزا حيويا لجذب الاسثتمارات، أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية، أشار إلى أن وجود مشروع القطار الكهربائى السريع لنقل البضائع يدعم ربط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الأخرى فى مقدمتها مدينة الاسكندرية ، وهو ما يساهم فى تسهيل حركة البضائع وخفض حجم التكاليف، مؤكدا أن تحقيق الربط السككى بين "العاصمة الإدارية الجديدة" وعددا من المدن والمناطق الصناعية المرتبطة بها يعد عنصرا رئيسيا فى جذب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية فى المنطقة .

أضاف أن الدولة تبنت إستراتيجية طموحة خلال السنوات المقبلة ساهمت فى تطوير البنية التحتية بما يؤسس لدعم النشاط الصناعى والتجارى، ويدعم توفير بيئة جائبة للمستثمرين ، كما يضمن سهولة إنطلاق العديد من المشروعات التنموية مستقبلا، فى إطار توافر بيئة خصبة صالحة لجذب مختلف الأنشطة الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتزم بدء التخطيط الاستراتيجي لإقامة منطقة صناعية متكاملة بالمدينة على مساحة تُقارب 500 فدان، إذ حققت العاصمة نسب إنجاز جيدة فى تطوير المرحلة الأولى بنحو 70%، كما تشهد حاليا تشغيل المقر الحكومى الجديد والذى يضم المبانى الوزارية المتخصصة ، ويشهد تواجد 50 ألف موظف، كما تشهد المدينة تواجد نحو ألف أسرة حاليا.

وتعتمد العاصمة الإدارية كمدينة حديثة تراعى معايير الإستدامة، على عدة محاور رئيسية فى خطتها للتنمية، تتمثل فى إنجاز تقدم عمرانى غير مسبوق عبر طرح حزمة متنوعة من المشروعات العقارية والخدمية من خلال طرح الأراضى أمام المطورين العقاريين، وتقديم مستوى جيد لجودة الحياة لقاطنيها ، كما تعتمد "العاصمة" على استخدام التكنولوجيا لتوفير مصادر الطاقة، وإدارة كافة المشروعات الخدمية طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية بما يضمن استمرارية التشغيل والحفاظ على استثماراتها فى البنية التحتية الذكية.

وشهدت البعثة نشاطات ومشاركات واسعة للمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار التعريف بفرص الاستثمار داخل العاصمة ومدن الجيل الرابع الجديدة، ففى إطار فعاليات اليوم الأول تحدث ضمن جلسة بعنوان "دفع عجلة الاستثمار نحو التحول الأخضر بسلاسة"، كما شارك فى جلسة حوارية بعنوان "استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر"، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وسامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار لدى مؤسسة التمويل الإفريقية، وهادي العقيقي مدير قطاع الهندسة الكهربية والاتصالات بشركة "دار"، وعمر فودة رئيس قطاع الاستثمار بمجموعة السويدي، وتولت إدارتها هاري بويد كاربنتر المدير التنفيذي لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

كما حضر مائدة مستديرة للمستثمرين، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأدار الجلسة تشارلي جرانت رئيس قطاع التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بمصر.

وضمن فعاليات اليوم الثانى للبعثة الخميس 19 سبتمبر، شارك متحدثا فى جلسة بعنوان "استطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية"، إلى جانب مشاركته فى جلسة حوارية بعنوان، "النهضة الاقتصادية في مصر: الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم وتأثيره"، وذلك بحضور عثمان افرين اركان المدير التنفيذي لشركة بولاريس بارك، وتامر شفيق نائب رئيس تطوير الأعمال بشركة أوراسكوم للانشاءات، ونيللا ريماسي ممثلة عن مكتب شرقوي وسرحان للمحاماة، وأدار الجلسة ماجد عز الدين رئيس قسم الصفقات بشركة بي دابليو سي.

فيما من المقرر أن يشارك رئيس شركة العاصمة الجديدة ضمن فعاليات اليوم الثالث الجمعة 20 سبتمبر فى جلسة حوارية تحت عنوان "التحديات المالية المقبلة للولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق الناشئة، خاصة مصر، ومدى جاذبية الأسواق الناشئة في مصر والفرص والتحديات في الأسواق الخاصة والعامة" لمناقشة موضوعات التمويل المستدام والطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة حسن الخطيب وزير الاستثمار و أحمد كجوك وزير المالية ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس











