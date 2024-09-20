شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين "درة للتطوير العقاري" و"مجموعة فنادق جاز" لإدارة فندق فاخر فريد من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - درة للتطوير العقاري ومجموعة جاز الفندقية يعلنان عن شراكة استراتيجية لفندق فاخر جديد

وقعت شركة درة للتطوير العقاري شراكة استراتيجية مع مجموعة فنادق جاز الرائدة في مجال السياحة، بهدف إدارة فندق فاخر جديد يمزج بين الخبرات المميزة والفريدة التي تُعرف بها الشركتين.

وتتوج هذه الشراكة الكبيرة، الرؤية المشتركة لتقديم تجربة مميزة وبمستوى عالمي يمتزج فيها تاريخ شركة درة الغني في مجال التطوير العقاري، مع الريادة الراسخة لمجموعة جاز الفندقية، لإنشاء وجهة سياحية لا تقتصر على تعزيز المشهد الفندقي الفاخر وحسب بل ستساهم في صناعة السياحة وتقديم وجهة مختلفة تواكب التطورات بما يعد نقلة نوعية في القطاع.

وتشتهر شركة درة بإرث عريق يمتد لأكثر من 80 عامًا، حيث أنجزت أكثر من 500 مشروع مع قوة عاملة في مجموعة شركاتها يتجاوز 60 ألف فرد وشبكة من 7 فروع دولية، لتكون تلك الشراكة مع "جاز" خطوة مهمة في الابتكار والنمو لقطاع السياحة والعقارات في مصر، كما يجسد هذا التعاون الالتزام المشترك بين الشركتين بالابتكار والتميز والاستدامة، مما يجعل هذا المشروع الجديد بمثابة تطور مهم في قطاع السياحة في مصر.

ويقع المشروع المعروف باسم "رانشيس" على مساحة 1.26 مليون متر مربع، حيث تم تخصيص 90 % من مساحته للمناظر الطبيعية المصممة ببراعة، ومن المقرر أن يضم الفندق أكثر من 80 غرفة وجناحًا فندقيًا، ومطاعم وغرف اجتماعات ومرافق ترفيهية وحدائق وحمامات السباحة.

وبفضل وسائل الراحة المتطورة وخبرة شركة درة للتطوير العقاري في مجال البناء والتطوير، سيكون الفندق وجهة بارزة تمثل مزيجًا من معايير التطوير والبناء مع الذوق الحديث ومن المتوقع أن يكتمل الفندق بحلول 2028.

وأعرب المهندس محمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة درة للتطوير العقاري عن سعادته بهذا التعاون، وقال: لطالما كانت شركة درة للتطوير العقاري في طليعة المشاريع التطويرية التحويلية، وتعتبر هذه الشراكة مع مجموعة فنادق جاز هي علامة فارقة أخرى في رحلتنا التي تمتد 80 عامًا وتهدف رؤيتنا المشتركة إلى الارتقاء بالمشهد السياحي من خلال توفير تجربة فندقية فاخرة ومستدامة للضيوف.

وتابع: نحن متحمسون للاستفادة من خبراتنا العميقة في مجال التطوير العقاري لدعم إنشاء فندق لن يرسي معايير جديدة في مجال السياحة فحسب، بل سيساهم أيضًا في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي".

من جهته، قال السيد علاء عاقل الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق جاز: "نحن في مجموعة فنادق جاز نسعى دائما للتوسع في نطاق عملنا العمل من خلال الشراكة مع شركات ذات رؤية جديدة مثل درة للتطوير العقاري، فإرثها العريق وخبرتها التي لا مثيل لها في مجال الإنشاءات يكملان التزامنا بتقديم تجارب فندقية لا مثيل لها.

وأضاف: "أننا ننطلق معًا في رحلة لإنشاء فندق فاخر لن يتجاوز توقعات المسافرين المميزين فحسب، بل سيضع معايير جديدة في هذا المجال.









