شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمية تسجل قمة تاريخية جديدة عند 2612 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الذهب ليسجل مستوى تاريخي جديد مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن وجد الدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي خلال المتبقي من هذا العام، في الوقت الذي يشهد في الدولار الأمريكي تراجع وتداولات غير محددة الاتجاه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2612 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2586 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2610دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 1.2% ليمثل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ومنذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بنسبة 26.5%.

انتهى استيعاب المتداولين والمستثمرين للأحداث الهامة التي شهدها هذا الأسبوع من خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وتثبيت الفائدة لكل من البنك المركزي البريطاني والياباني، وعليه بدأت الأسواق تتفاعل مع الذهب بعد انتهاء هذه الأحداث.

بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة يوم الأربعاء. كما توقع أعضاء البنك الفيدرالي خفضًا آخر بمقدار نصف نقطة مئوية حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توقعهم بخفض نقطة مئوية كاملة في عام 2025 وخفض إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2026.

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تعد البيئة المناسبة لانتعاش أسعار الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه



