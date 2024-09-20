شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليابانى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى اليابانى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، جاء ذلك فى ختام اجتماعه الأول بشأن السياسة النقدية منذ رفع تكاليف الاقتراض فى يوليو الماضى.

وأوضح البنك أنه سيبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند حوالي 0.25%، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.

وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام أثناء اجتماع له في شهر يوليو الماضي، بسبب مخاطر متزايدة من ارتفاع الأسعار وسط ضعف الين.. وقد زادت قوة الين مقابل الدولار منذ ذلك الحين.

ويشير قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن صانعي السياسة يرغبون في استمرار مراقبة تقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تأثير رفع سعر الفائدة في يوليو الماضي على الاقتصاد.