شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.62 دولار لـ"برنت".. و71.80 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 73.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.80 دولار للبرميل، وتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب على أساس أسبوع .

وتحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية بنحو 460 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 81.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

في هذا السياق، ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 420 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 36.1 مليون بي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع إنتاجها من المنتجات النفطية المكررة بنحو 930 ألف برميل يوميا.