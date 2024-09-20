شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. طرح 1645 وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة يوم 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 20-9-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بقيمة 30 جنيهًا، بعد ارتفاع الذهب العالمي لقمة تاريخية جديدة، وبلغ عيار 24 حوالي 4034 جنيها، وطرح وزارة الإسكان 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل.

أسعار الذهب ترتفع 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3530 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 30 جنيهًا، بعد ارتفاع الذهب العالمي لقمة تاريخية جديدة، وبلغ عيار 24 حوالي 4034 جنيها، وعيار 21 سجل 3530 جنيها، وعيار 18 سجل 3026 جنيها، والجنيه الذهب 28240 جنيها.

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي سجله أول أمس، وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس على انخفاض في ظل التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الذهب الذي يشهده منذ اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس.

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب منذ جلسة الأمس متأثرًا بالتغيرات الحادة في سعر الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس قبل أن يقلص مكاسبه، ولكنه عاد إلى الارتفاع مجدداً اليوم بدعم من السعر العالمي إلى جانب تعافي آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

الإسكان: طرح 1645 وحدة سكنية للحجز الفورى بداية من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

وحول تفاصيل طرح الوحدات، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2)، و878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

وزير المالية لـ"المستثمرين البريطانيين": الوضع الاقتصادى فى مصر «مطمئن»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضي المنتهى فى يونيو الماضي، حيث حققنا 6.1% فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة 4.7%، وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.

قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».

وزير البترول يبحث مع إيني تسريع الإنتاج وربط حقول قبرص بالتسهيلات المصرية

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، لبحث سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ايني.