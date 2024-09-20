شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التخطيط يدرب 28 من قيادات وزارة العدل على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبى "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" لعدد 28 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة العدل، خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر2024

حضر التدريب الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية فى تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية فى مختلف المجالات.

ينفذ البرنامج التدريبى بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه وهم أ.د. بسمة محرم الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية، والمشرف العلمى على البرنامج، أ.د. أن تيسير أستاذ تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، بمركز الأساليب التخطيطية، أ. هانى حسن وكيل وزارة وخبير تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزى للمحاسبات، من خارج المعهد.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبى يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بمفاهيم الذكاء الاصطناعى، والتعرف على علوم الذكاء الاصطناعى وأنواعه وخصائصه ومجالات تطبيقه وتكنولوجياته وأدواته، والتى يمكن استخدامها وتطويرها على ارض الواقع لحل المشكلات واتخاذ القرارات ودعم الأعمال وبيئتها.

وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبى أيضاً، تطبيقات الذكاء الاصطناعى وعرض نموذج عملى لتحليل واعداد وتطوير بعض النماذج للذكاء الاصطناعى من نظم معتمدة على المعرفة، والتعرف على كيفية بناء النظم الخبيرة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى التوليدى ونما اللغات الكبيرة وتطبيقاتها، وتعلم مهارات الآلة وأنواعه وتطبيقاته المتنوعة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يتضمن عدة محاور تمثلت فى " الذكاء الاصطناعى، المفاهيم والإطار النظرى " والذى يتناول مفاهيم ومداخل وسمات الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن تاريخه ومراحل تطوره، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى، المجالات، الأنواع والتكنولوجيات البازغة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والنظم الخبيرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.