شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يرجح تفخيخ أجهزة "البيجر" لعناصر حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

رجح عمرو فاروق، خبير أمن المعلومات، انفجار أجهزة النداء لأفراد حزب الله جاء من خلال تفخيخها قبل توزيعها على حامليها، مضيفًا أن السيناريو الأقرب هو زرع جهاز متفجر صغيرة داخل أجهزة النداء خلال تصنيعها.

أضاف "فاروق"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تفعيل أجهزة التفجير داخل "البيجر" من خلال تسخين البطارية لدرجة مرتفعة مما ينتج عنه شرارة تسبب في انفجار المواد المفجرة داخل "البيجر".

وشهدت لبنان على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انفجارات لأجهزة الاتصالات اللاسلكي المحمول ومنها "البيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله، مما تسبب في مقتل 37 شخصًا وإصابة حوالي 3 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية.

وتعتمد عناصر حزب الله، على أجهزة البيجر في التواصل؛ لأن لها قدرات محدودة في توصيل البيانات دون الكشف عن موقع صاحبها، أو تسريب أي معلومات، وأوقفت استخدام الهواتف المحمولة الذكية حتى لا يتم تتبع تحركات أعضائها.

وظهر جهاز النداء "البيجر" لأول مرة عام 1921 عندما استخدمته إدارة شرطة ديترويت لاستدعاء أفراد الشرطة، وبعدها حصل "آل جروس" على براءة اختراع بهذا الجهاز.

ويعمل جهاز النداء "البيجر" من خلال استقبال وعرض رسائل نصية أو صوتية رقمية في النسخ المتطورة، وذلك من خلال إصدار صوت تنبيه عندما يستقبل إشارة بوجود اتصال تليفوني بالشخص الذي يحمله، ويرد المرسل بإعادة إرسال الإشارة مرة ثانية.

ويستخدم بصورة واسعة داخل المستشفيات، حيث يعتمد عليه في استدعاء أفراد الطاقم الطبي من خلال إصدار إشعارات واهتزازات على أجهزة النداء للتوجه للأماكن المطلوبة دون إحداث ضوضاء للمرضى.