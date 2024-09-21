شكرا لقرائتكم خبر عن 700 شركة تحصل على 471.9 مليون جنيه لإنشاء مشروعات زراعية صغيرة ومتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

نمت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، وزادت أعداد المستفيدين إلى حوالي 8 آلاف مستفيد، وتوزعت أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لنوع النشاط كما يلي:

النشاط التجاري

جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 6.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 5.6 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 2.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.6 ألف مستفيد.



واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 68.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 70.3%.

النشاط الخدمي

جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 1.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.13 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 530.3 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.5 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثاني بنسبة 17.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 14.1%.

النشاط الإنتاجي والحرفي

جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل والمركز الرابع من حيث عدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 706.8 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 0.54 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 217.5 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.23 ألف مستفيد.



واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي نسبة 7.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 6.7%.

النشاط الزراعي

جاء النشاط الزراعي في المركز الرابع في نهاية الربع الثاني من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل والمركز الثالث عدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 471.9 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 0.7 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثاني من عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 197.9 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.3 ألف مستفيد.



واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي نسبة 5.3%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 8.8%.