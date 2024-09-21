الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2024 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:00 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 48.46 للشراء، 48.56 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.45 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.45 جنيه للشراء.

48.58 جنيه للبيع.

دولارات

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.46 جنيه للشراء.

48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.46 جنيه للشراء.

48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

48.46 جنيه للشراء.

48.56 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.46 جنيه للشراء.

48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


48.55 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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