شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى: مستقبل واعد للاستثمار فى مصر.. وثقة متزايدة فى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

قال جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، اليوم السبت، إن هناك ثقة متزايدة من مجتمع الاستثمار العالمى فى الاقتصاد المصرى وهو ما تمثل فى الاتفاقيات المهمة خلال الفترة الماضية مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والصفقة الاستثمارية الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، موضحاً أن العديد من المستثمرين الأجانب يرون فرصا استثمارية مهمة فى قطاعات اقتصادية مصرية واعدة أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وقطاع الرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضاف السفير البريطانى بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى الاقتصاد المصرى باهتمام بالغ نظرا للقوى العاملة الشابة والمدربة والماهرة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تعد بوابة لعبور الصادرات إلى دول القارة الأفريقية، ووجود شريان ملاحى مهم مثل قناة السويس ودورها الكبير فى حركة التجارة العالمية.

وأشار السفير البريطانى بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاعات مثل الاتصالات والصناعات الغذائية والبنوك والأدوية والطاقة حيث تعد تلك القطاعات ذات استثمارات مهمة من الشركات البريطانية فى مصر، قائلا "الرؤية المستقبلية للاستثمار فى مصر إيجابية".

ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.