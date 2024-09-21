شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن ندوات دعم المستثمرين من "ابدأ" والسفارة الفنلندية والان مع تفاصيل الخبر

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا بالتنويه عن ندوتين عبر الإنترنت ضمن فعاليات " Doing business with Finland " بالتعاون بين مبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر، وذلك علي صفحتها الرسمية علي السوشيال ميديا .

وإليكم 5 معلومات حوّل هذا التعاون المثمر وهي كالآتي :

أولا : تهدف الندوة لدعم المستثمرين المصريين في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية .

ثانيا : تعمل الندوة علي تقديم كافة المعلومات لتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق الأوروبية .

ثالثا : سيتم مناقشة إستراتيجيات الدخول للأسواق الأوروبية، وعمل تحليل متطلبات السوق، وتقديم أدوات لتحقيق النمو المستدام والتوسع الدولي.

رابعا : نقاشات مع خبراء ومختصين في هذه المجالات الطبية كانت ذلك في الندوة الأولى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 أغسطس اما الندوة الثانية كانت تناقش تحديات الشركات الناشئة .

خامسا : للمشاركة في الندوات التالية، يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/1UFDNiPI1QY1sdQdWbWL1c9xR6PQKo-rKpnDPrPnqf7A/edit?ts=66c5a500