الاقتصاد

5 معلومات عن ندوات دعم المستثمرين من "ابدأ" والسفارة الفنلندية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:16 م

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا بالتنويه عن ندوتين عبر الإنترنت ضمن فعاليات " Doing business with Finland " بالتعاون بين مبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر، وذلك علي صفحتها الرسمية علي السوشيال ميديا .

وإليكم 5 معلومات حوّل هذا التعاون المثمر وهي كالآتي :

أولا : تهدف الندوة لدعم المستثمرين المصريين في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية .

ثانيا : تعمل الندوة علي تقديم كافة المعلومات لتوسيع قاعدة التصدير  إلى الأسواق الأوروبية .

ثالثا : سيتم مناقشة إستراتيجيات الدخول للأسواق الأوروبية، وعمل تحليل متطلبات السوق، وتقديم أدوات لتحقيق النمو المستدام والتوسع الدولي.

رابعا : نقاشات مع خبراء ومختصين في هذه المجالات الطبية  كانت ذلك في الندوة الأولى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 أغسطس  اما الندوة الثانية كانت تناقش تحديات الشركات الناشئة .

خامسا : للمشاركة في الندوات التالية، يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:
‏https://docs.google.com/forms/d/1UFDNiPI1QY1sdQdWbWL1c9xR6PQKo-rKpnDPrPnqf7A/edit?ts=66c5a500

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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