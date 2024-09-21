شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.49 دولار لخام برنت و71.92 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 74.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.92 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة، حيث حققت الأسعار مكاسب على أساس أسبوعى بنحو 4%.

وتحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية خلال الربع الثاني من عام 2024 ، حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية بنحو 460 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 81.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

في هذا السياق، ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 420 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 36.1 مليون بي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع إنتاجها من المنتجات النفطية المكررة بنحو 930 ألف برميل يوميا.