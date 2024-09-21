شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "الصين الجنوبية" التعاون لخفض الفقد والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفان يا ليانج رئيس شركة الصين الجنوبية CSGI العاملة فى مجالات خفض الفقد ومشروعات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتخزين الطاقة بواسطة بطاريات متنقلة على سيارات طوارئ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون فى مختلف المجالات فى إطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع، وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية فتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الحالية بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية مواجهة الفقد وسرقات التيار الكهربائى على الجهد المنخفض فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلى والصناعي، وتطرق الاجتماع إلى بحث نتائج التجارب القائمة لمواجهة سرقات الكهرباء ومعايير اختيار المناطق فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم بحث مشروع توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه وكذلك مشروع تخزين الطاقة المتجددة عبر البطاريات وسيارات الطوارئ المتنقلة وكيفية الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، وشمل الاجتماع اجراءات ومتطلبات تعميم التجربة ومشاركة جهات عديدة لتحقيق الأهداف المنشودة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن أزمة الفقد فى التيار الكهربائى الناتج عن السرقات تقوم على مواجهته حاليا جهات عديدة داخل الدولة، لاسيما وأنه تخطى كافة المعايير وأصبح يهدد الخدمة الكهربائية وما نعمل عليه لتحسين جودتها واستدامتها لكافة الاستخدامات، موضحا اتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائى والتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء.

قال الدكتور محمود عصمت أن مشروعات العمل القائمة تشمل الاستفادة من خبرات الشركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال انتاج الألواح الشمسية) ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات والتوسع فى انظمة ضخ وتخزين الطاقة وتحسين وتقليل الفقد، موضحا أن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلى للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية.