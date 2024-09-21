شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: مجتمع الأعمال البريطانى سيزيد استثماراته فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن مجتمع الأعمال والمستثمرين فى بريطانيا أبدوا اهتماما كبيرا بزيارة الوفد المصرى رفيع المستوى والذى يضم وزيرى المالية والاستثمار، وكبار قادة الأعمال إلى لندن، لافتا إلى أنه سيتم رفع مستوى الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل عرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من لندن مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى محل اهتمام من المستثمرين الأجانب لعقد الشراكات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة مع كبر حجم السوق وتنوع القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، الدولة لديها مستهدفات فى إطار الإنتاج والتصدير، مؤكدا استهداف الدولة المصرية استثمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025 وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA إلى المملكة المتحدة شهدت نتائج إيجابية وحضورا لافتا من دوائر الأعمال فى بريطانيا، موضحاً أنه تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التى تمنحها مصر للمستثمرين فى ظل رؤية متكاملة لدعم قطاعات الاستثمار والإنتاج والتصدير.