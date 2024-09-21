شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى: 600 مليون مواطن محرومون من الكهرباء بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

لا يحصل نحو 600 مليون نسمة فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على الكهرباء، وتعهدت مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع البنك الأفريقى للتنمية بتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030.

وبحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى تجتذب هذه الخطة الطموحة المعروفة باسم "المهمة 300" دعما واسع النطاق، فسرعان ما سيكون الأفارقة أكبر قوة عاملة فى العالم، وعليه ستتاح لهم الفرصة لتحويل منطقتهم إلى قوة اقتصادية عالمية، شريطة توفير شبكات الكهرباء الحديثة لهم.

لا يحصل حاليا نحو 600 مليون نسمة فى أفريقيا جنوب الصحراء على الكهرباء. ويجبرهم ذلك على الاعتماد على حطب الوقود والفحم النباتى أو المولدات باهظة التكلفة والملوثة لاستخدامها فى الطهى والتدفئة والإنارة فى منازلهم ومؤسسات أعمالهم.

ويمكن أن يؤدى توفير الكهرباء للمزيد من الأفارقة، سواء من خلال الربط بشبكة الكهرباء أو حلول الطاقة المتجددة الموزعة، مثل الشبكات الصغيرة التى تعمل بألواح الطاقة الشمسية وتركيبات الطاقة الشمسية المستقلة، إلى إحداث تحول فى رفاهة السكان، وحماية الغابات، وجميع جوانب الاقتصاد فى المنطقة. ولهذا السبب، أعلنت مجموعة البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية فى اجتماعات الربيع لعام 2024 عن جهود طموحة لتوصيل الكهرباء إلى ما لا يقل عن 300 مليون شخص فى أفريقيا بحلول عام 2030. ويؤدى هذا الوعد المعروف باسم "المهمة 300" إلى تحفيز شركاء التنمية وبناء الزخم فى أفريقيا وخارجها.