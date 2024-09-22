الاقتصاد

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. تعرف على تطورات السوق

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:00 ص

كشف اتحاد الغرف التجارية، عن تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر، اليوم الأحد 22-9-2024 ، وتراوح السعر بين 350- 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية، كما يختلف السعر وفق المحافظات.

قالت شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم تراوحت بين 290 إلى 300 جنيه بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 320 جنيها في منافذ أمان، وفي بعض القطعيات في المنافذ الحكومية تباع بسعر 330 جنيها.

ذكرت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن سجل ما بين 450-475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة، وسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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