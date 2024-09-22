شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: 3620 رسالة غذائية مصدرة بنحو 166 ألف طن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ35 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 14 – 20 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 32 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وأصدرت الإدارة 373 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 334 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3620 رسالة بنحو 166 ألف طن لعدد 1425 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 584 صنف من خضروات ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت الفاصوليا بأنواعها والبطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن لكل منهما، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 57 صنف بنحو 36 ألف طن.



وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن ، يليها الرمان بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 47 صنف بنحو 30 ألف طن.



ومثلت السودان، السعودية، انجلترا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 710 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 533 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 430 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1795 رسالة بنحو 444 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 165 صنف من قمح، فول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا والبرازيل.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 273 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 262 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 61 منتج و8 شركات، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 781 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 50 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح وذلك على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 58 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى وجاري فحص 31 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 572 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، بني سويف، أسوان، مطروح، شمال سيناء والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الشرقية، الاسكندرية، الدقهلية، جنوب سيناء، المنوفية، أسيوط والجيزة، وتم استيفاء 4 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظتي الجيزة والدقهلية، كما تم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 35 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الاسماعيلية، الشرقية والفيوم.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، بور سعيد، أسوان، الأقصر، دمياط وسوهاج.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الاسكندرية، قنا، مطروح والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 375 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 47 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 2 مجزر لحوم لقائمة الاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجزر شوني بمحافظة الغربية، ومجزر حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية والجيزة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 230 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن جبنة رومي ولانشون به تغير في الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات الفساد، 400 كجم حلوى منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 100 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 5 أطنان (لحوم، أسماك، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 4 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

كما تم ضبط كمية من مصنعات اللحوم متغيرة الخواص الطبيعية ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر، وذلك بمعرفة الطب البيطري في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية بعضها مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم خلال هذه الحملات توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه تم تسجيل 4 محطات ومراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة لسلامة الغذاء، كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر ضد منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر ذبح خارج المجازر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)،

حيث تم المرور على 89 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (دكرنس، ميت غمر، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 48 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، تحفظ، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار)، كما تم التحفظ على 2 طن (مصنعات ألبان، مصنعات لحوم، زيوت غير صالحة للإستهلاك) وذلك بمعرفة جهاز حماية المستهلك، التموين والصحة في وجود عضو الهيئة القومية لسلامة والغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ حملة مشتركة مع الإدارة العامة للتموين على محل يقوم بتعبئة زيوت الطعام في أوعية غير نظيفة دون مراعاة لاشتراطات التعبئة السليمة، وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة نصف طن زيوت وكميات من من الفوارغ والأغطية، وتم تحرير محضر و عرضه على النيابة العامة.

كما شارك الفرع في عدد من الحملات المشتركة مع (ديوان عام المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، حي شرق)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 13 محضرًا.

كما نفذ الفرع 2 حملة تفتيشية على 6 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة (مصنعات لحوم، دواجن، أجبان) منتهية الصلاحية بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة، كم تم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 74 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، ههيا وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام الفرع أيضًا بتنفيذ حملة مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و 2 محضر عدم وجود شهادات صحية.

كما تم إعادة المرور على 33 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 3 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 31 حملة تفتيشية على 179 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 43 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، شوكولاتة، أنواع مربى، توابل، مركزات تمر هندي وقمر الدين)، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون بتنفيذ 7 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 11 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات متنوعة وغيرها من المواد الغذائية)، كما

تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، التموين، جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، الصحة، البيئة) حيث تم المرور على 67 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن تقريبًا من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (أسماك مجمدة، لحم مفروم، جبن موتزاريلا، لحوم مجمدة مستوردة، دقيق، كبدة، شاي).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مقطعات لحوم ودواجن)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية (فريك، أرز)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.