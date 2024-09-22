شكرا لقرائتكم خبر عن «أيان»: إتمام التركز الاقتصادي بين شركتين تابعتين و«دله الصحية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أيان للاستثمار صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، الخميس الماضي، على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة بياستحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع الأسهم التي تملها في شركات تابعة منم خلال صفقة واحدة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعوديةة في 20 أغسطس الماضي، إبرامها لاتفاقية استحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع الأسهم التي تملكها في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة: (1) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة الاحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97.41% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله")، و(2) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله.
وتأتي الصفقة مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله لأسهم جديدة لصالح شركة أيان عددها 3,893,603 سهماً والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.
وأشارت إلى أن الصفقة لا تزال خاضعة لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة مساهمي شركة أيان وشركة دله، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان الصفقة الجوهرية.
ووقعت شركة أيان للاستثمار اتفاقية استحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية لصالح شركة دله للخدمات الصحية
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعوديةة في 20 أغسطس الماضي، إبرامها لاتفاقية استحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع الأسهم التي تملكها في شركاتها التابعة التالية من خلال صفقة واحدة: (1) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة الاحساء للخدمات الطبية والتي تمثل 97.41% من رأس مالها لصالح شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله")، و(2) بيع جميع الأسهم التي تملكها شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية والتي تمثل 100% من رأس مالها لصالح شركة دله.
وتأتي الصفقة مقابل عوض غير نقدي يتمثل في إصــدار شركة دله لأسهم جديدة لصالح شركة أيان عددها 3,893,603 سهماً والتي ستمثل مـا نسـبته 3.83% مـن رأس مـال شركة دله بعد زيادة رأس مالها، كما قد يكون هناك عوض نقدي مستحق لشركة أيان أو مستحق لشركة دله وفق حالات محددة في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب.
وأشارت إلى أن الصفقة لا تزال خاضعة لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة مساهمي شركة أيان وشركة دله، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان الصفقة الجوهرية.
ووقعت شركة أيان للاستثمار اتفاقية استحواذ واكتتاب متعلقة بصفقة جوهرية تتمثل في بيع جميع الأسهم التي تملكها في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية لصالح شركة دله للخدمات الصحية