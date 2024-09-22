شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار المدينة الاقتصادية» تقدم طلبا لتخفيض رأس مال الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية تقديمها ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، أمس الأول.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 8 سبتمبر الحالي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مال الشركة.
ويأتي مقترح تخفيض رأس المال كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة مؤخرًا بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
وأوضحت أن تخفيض رأس المال من (11,333,333,340) ريال إلى (5,702,171,690) ريال، عن طريق إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة تمثل ما قيمته (5,631,161,650) ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 8 سبتمبر الحالي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مال الشركة.
ويأتي مقترح تخفيض رأس المال كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة مؤخرًا بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.
وأوضحت أن تخفيض رأس المال من (11,333,333,340) ريال إلى (5,702,171,690) ريال، عن طريق إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة تمثل ما قيمته (5,631,161,650) ريال.