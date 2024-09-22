وزير الاتصالات يجتمع بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم اجتماعًا مع وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة السيد لي جون هوا.

وناقش الاجتماع الذي حضره معالي نائب الوزير المهندس هيثم العوهلي، الميثاق الرقمي العالمي، وإعلانات ميثاق المستقبل، إلى جانب استكشاف سبل الشراكة في مجالات الفضاء، وتعزيز القدرات والمواهب السعودية في دعم أعمال الأمم المتحدة إقليمياً ودولياً (ضمن المجالس الاستشارية العليا، والمستشارين، والباحثين)، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة باستضافة منتدى حوكمة الإنترنت IGF، والتوافق على إعلان الرياض الذي سيتم الإعلان عنه في منتدى IGF 2024.

وتناول الاجتماع دور المملكة الفاعل على الصعيد الدولي في مساعدة الدول النامية على التحول الرقمي، ونجاح تجربتها في تطبيق أعلى معايير الحكومة الإلكترونية.

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