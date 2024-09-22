شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 1.6% بسبب الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي على السعر المحلي، حيث يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 1.6% ليربح 55 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3540 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3485 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب في مصر هو قفزة سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، ليتبع السعر المحلي هذا الارتفاع ويخترق المستوى 3500 جنيه للجرام بزخم قوي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ارتباط سعر الذهب في مصر بالعالمي حالياً هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير المحلية الأخرى وعلى رأسها سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي نحو الصعود ولكن دون تغيرات مفاجأة في الأسواق.