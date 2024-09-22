شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تتشاور مع المستشار التجارى لتركيا لتبادل المنتجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

عقد رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي، اجتماعًا مع شاغلار جوكسو المستشار التجاري الجديد لتركيا بالقاهرة، بهدف تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا، وتم التشاور على ضرورة العمل على إعادة دراسة تبادل المنتجات الغذائية من خضروات وفاكهة كتصدير التفاح من تركيا واستيراد المانجو والبلح والبرتقال والفراولة من مصر.

قال النائب عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إنه في إطار الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشر لمجلس الأعمال المشترك بأسطنبول خلال الفترة المقبلة.

أكد "اللمعي"، أهمية هذا اللقاء التاريخي بين الزعمين والذي يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات البينية وتأسيسًا لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين، حيث شهد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه قال شاغلار جوكسو المستشار التجاري التركي، إن معدلات التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، وبلغ نحو 7.1 مليار دولار ويستهدف البلدين أن تصل إلى 15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قد بلغت 3 مليارات دولار.

أشار إلى رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين ميناء الإسكندرونه وبورسعيد ودمياط، وتم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن وهو قيد الدراسة من الجانب المصري، مضيفا أنه تم الاتفاق على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

من جانبه أكد عادل اللمعي، أهمية فكرة إنشاء خط سفن سياحي يربط ما بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط بمصر مثل بورسعيد والإسكندرية خلال مواسم السياحية بالبلدين.

وقال إن قطاع السياحة يعد من أهم مجالات التعاون المصري التركي، مضيفًا ان عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح بينما بلغ عدد السائحين الأتراك في مصر نحو 80 ألف سائح وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى خلال 2024 بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعكس زيادة وإقبال السائحين الاتراك على المقصد السياحي المصري.

فيما أفاد المكتب التجاري التركي بأنه جاري العمل على إعداد خريطة للزيارات والوفود التجارية من الجانب التركي لمصر لحضور المعارض المتخصصة وعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين في كافة القطاعات.

أشار إلى أهم مجالات التعاون الأخرى تشمل التعاون بين البورصة في البلدين وفي قطاع البنوك والسيارات وقطع الغيار وتصنيع السيارات الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصدير المنتجات الزراعية.