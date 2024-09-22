شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تطبيق أفكار ناجحة لتوفير استخدام الوقود وخفض الانبعاثات بحقول علم الشاويش والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وحرص شركة بدر الدين للبترول الدائم على دعم وتشجيع أبنائها العاملين على الإبتكار والتفكير الإبداعى.. نجحت فرق العمل بإدارتى الإنتاج والصيانة بحقول علم الشاويش بالصحراء الغربية في تقديم وتنفيذ أفكار مبتكرة كان لها عظيم الأثر فى ترشيد النفقات والحفاظ على البيئة والإستغلال الأمثل لموارد الشركة، حيث نجحوا فى توفير استهلاك وقود الديزل بمقدار ١,٨٢٥,٠٠٠ لتر سنويًا وتوفير التكلفة لمولدات الديزل والمبادل الحرارى بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الكربونية بمقدار ١١,٧ ألف طن ثانى أكسيد كربون مكافئ سنويًا ليعد بذلك نموذجًا لمشروعات الإستدامة البيئية ورفع كفاءة العمليات.

فقد نجح فريق العمل فى منطقة البهجة C-101-1 فى تجميع مصادر الطاقة الكهربائية (المولدات الكهربائية) لمجموعة ستة آبار بها تسع مولدات تعمل بالديزل إلى مولدين فقط بسعة واحد ميجاوات مما أدى إلى تقليل استهلاك الديزل من ٣,٠٠٠ لتر يوميًا إلى ٢,٠٠٠ لتر يوميًا وخفض تكلفة ايجار المولدات .

كما نجح فريق العمل في محطة البهجة الرئيسية فى تجميع مصادر الطاقة الكهربائية (المولدات الكهربائية) وتوفير استهلاك وقود الديزل بمعدل ١,٤٦٠,٠٠٠ لتر سنويًا، وتقليل الإنبعاثات من غاز الشعلة بمقدار ٦,٣٠٠ طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا وقد تم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى: وهى تجميع المولدات الصغيرة الجهد إلى مولدين كبيرين لتقليل استهلاك الديزل من ٥٨٠٠ لتر يوميًا إلى ٢٨٠٠ لتر يوميًا.

المرحلة الثانية: وفيها تم استخدام غاز الشعلة كمصدر رئيسى لتشغيل المولدات الكهربائية.

بالإضافة إلى نجاح فريق العمل فى محطة البرق فى استبدال المبادل الحرارى والذى يعمل بوقود الديزل بمبادل حرارى آخر يعمل بوقود غاز الشعلة، وقد أدى ذلك الى توفير القيمة الايجارية وتقليل الإنبعاثات الحرارية بمقدار ٥,٤٠٠ طن ثانى أكسيد الكربون سنويًا.







