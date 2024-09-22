شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمعارض والمؤتمرات تستضيف تحضيرات قمة الاستثمار العربي الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:10 م

استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأحد، فعاليات التحضير لقمة الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولي المزمع عقدها فى الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024، بمحافظة أسوان، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتطرق الحديث، خلال الفعاليات لتفاصيل نجاح الدورات السابقة البالغة 26 دورة على مدار الأعوام السابقة، إذ تستعد أسوان لاستقبال الدورة السابعة والعشرون من قمة الاستثمار العربى الإفريقى.

وحضر المؤتمر اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتورة هدى يسى رئيس إتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار.

وقال اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إننا نأمل أن تحدث القمة تجمع عربى افريقى قوى يسهم فى توقيع شراكات ثنائية بين المستثمرين المشاركين فى القمة.

وتابع اللواء شريف الماوردى، أن هيئة المعارض تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات و13 مجلس تصديرى، من أجل إحياء شعار "صنع فى مصر" وزيادة الفرص التصديرية من خلال زيادة المعارض الخارجية.

وذكرت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس إتحاد المستثمرات العرب، أن القمة ستشهد حضور من 35 دولة مختلفة، مؤكدة أنه سيتم طرح كافة الحوافز الاستثمارية لكل دولة لتحقيق شراكات متنوعة بين الحاضرين.

وأكدت أن القمة الحالية ستشهد حضور كثيف من دول الخليج، وأعضاء من دول مجموعة البريكس، ودول عديدة من وسط اسيا، وعدد من الدول الأوربية ومنها إيطاليا واليونان.

كما وجهت الدعوة لكافة المستثمرين الحاضرين للقمة، بتحضير كافة دراسات الجدوى والفرص المتاحة تضم كافة التفاصيل المبدئية للمشروعات، للاستفادة من تلك القمة وتحقيق عقود جدية.

جدير بالذكر أن قمه الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، ستضم برنامج سياحى فعال لعرض كافة المعالم السياحية لمدينة أسوان أمام كافة الدول المشاركة.

واشادت هدى جلال يسى، بالجهود التى يقوم بها اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، فهو يعد خير ممثل للحكومة المصرية، منوة أن الهيئة تقوم بدور جيد جدا لتنظيم قمة الاستثمار بكافة تفاصيلها.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، فى نهاية المؤتمر، اليوم، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على إنشاء مصنعيين داخل مصر من قبل مستثمرين من روسيا واخر صربيا.

وقالت الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة التحديات أمام نجاح قمة الاستثمار، واستغلال الحدث فى تنشيط للسياحة بالمدينة.

كما أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه من الهام جدا التحضير للقمة وتجهيز حزمة من المشروعات لطرحها أمام المستثمر، للتيسير فى عرض الفرص، بهدف عقد شراكات اقتصادية تحقق تنمية اقتصادية وبشرية.

وتابع أن نمو معدلات السكان تتطلب سرعه النمو الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب زيادة الاستثمارات خاصة التدفقات الأجنبية.

وأوضح أن حضور وفود من أكثر من 35 دولة لفعاليات قمة الاستثمار العربى الإفريقى بمدينة اسوان الأثرية ستحقق زخم سياحى واقتصادى للمدينة.

كما قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نسعد جدا بعقد تلك القمة فى أسوان، مؤكدا على جاهزية المدينة لاستقبال فعاليات قمة الاستثمار.

ولفت إلى أن المحافظة مستعدة من خلال تطوير مستمر للبنية التحتية لفعاليات المؤتمر، مؤكدا أن المحافظة حققت تطور مستمر فى تجهيز لكافة برامج التحول الرقمى وتقديم خدمات مستمرة للمواطنين والسياح.

وتابع أن أسوان تتمتع بتنوع للمنتج السياحى من علاجى وترفيهى وغيرها من كافة الأنشطة، التى تلبى كافة متطلبات السائح.

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أيمن دياب عميد كليه التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، والمهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام لمحافظة أسوان، ورامى غالى نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون، واللواء أشرف حسن سعد الله المدير التنفيذى لجمعية الصناع المصريين.

كما تم خلال المؤتمر، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة الجلالة وكليه التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.