شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات عن مشروع "الصودا أش" بالتعاون مع "مبادرة ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك شركة ابدأ لتنمية المشروعات قطاع البترول لتنفيذ عدة خطط متكاملة على عدة أصعدة لمجموعة من المشروعات وتم رصد موازنات طموحة حتى عام 2035، والتي يتم تنفيذها بالتوازي على أرض الواقع كجزء مـن استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير وتنمية قدرات صناعة البتروكيماويات في مصر كأحد أهم أدوات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن الخطط عددا من المشروعات لاستغلال الموارد الطبيعية للدولة المصرية بهدف زيادة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع مشروعات إحلال وتطوير وتجديد المشروعات القائمة بهدف تحديث الكيانات البترولية وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعي والتوافق البيئي، فضلا عن مشروعات البتروكيماويات الخضراء صديقة البيئة استرشادا بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال وأهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وأوروبا.

ومن أهم المشروعات التي تشارك فيها مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة مشروع إنتاج الصودا أش وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروع إنتاج الصودا آش وتتضمن التالى:

1-يهدف المشروع إلى إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها بطاقة حوالى 600 ألف طن سنويا.

2-بما يخدم احتياجات السوق المحلية، ويساعد فى تصدير المنتج بالخارج.

3- التوسع فى الصناعات المرتبطة بمادة الصودا آش كصناعات الزجاج، والمنظفات .

4-ويتكون المشروع من منتجات رئيسة تتضمن صودا آش ثقيلة، وصودا آش خفيفة، وبيكربونات الصوديوم، وفوق كربونات الصوديوم، وكذا منتجات جانبية، بالإضافة إلى وجود مواد تغذية للمشروع منها الحجر الجيرى، وفحم الانثراسيت، وكلوريد الصوديوم، والأمونيا.

5-المشروع يهدف إلى وقف استيراد الصودا آش التي تدخل في العديد من الاستخدامات، ويسهم فى توسعات ودعم الصناعات العديدة المرتبطة به.

5-يضم هيكل المساهمين فى مشروع الصودا آش،الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة إبدأ لتنمية المشروعات، وشركة النصر للزجاج والبللور وذلك إلى جانب شركة صودا ممثل القطاع الخاص والتى تمتلك نسبة 45 % وتضم فى هيكلها التأسيسى شركات (بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وإيه إم إن للاستثمار الصناعى ولايف كيميكالز جروب للاستيراد والتصدير) والتى تتمتع بالخبرة المتميزة فى هذا المجال، مما يعطى ميزة قوية ودافعاً للمشروع ويسهم فى الإسراع بتنفيذه.

6-تم التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مصادر محلية، وكذا تم توقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق منتجات المصنع محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.

7-حققت الشركة العديد من الإنجازات في فترة وجيزة أهمها نجاح الترسية على المقاول العام شركة TCC الصينية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات الصودا آش عالميا والتي ستقوم أيضا بالمساهمة في تدبير حصة تمويلية من مصادر خارجية ، فضلا عن السير بالتوازي في التفاوض مع جهات تمويل أخرى حيث تم التعاقد مع الاستشاري المالي للمشروع واستشاري الدراسات البيئية.