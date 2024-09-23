شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يطلب الاستحواذ على حصة أقلية بـسوشيال إمباكت والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز تلقى طلبا من الشركة السعودية المصرية للاستثمار "إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي" من أجل الاستحواذ على حصة أقلية في شركة سوشيال امباكت كابيتال المحدودة إس أي سي، والتي تتحكم في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" في مصر.

وتعمل الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مجالات التحول الرقمي والنقل البحري وتداول البضائع والتخزين والدفع الالكتروني وإنتاج الأسمدة والرعاية الصحية وخدمات البترول. بينما تعمل شركة سيرا للتعليم في مجال التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي.

وتلقى جهاز حماية المنافسة نحو 24 إخطارا للاندماج والاستحواذ منذ بدء سريان اختصاصه بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في الأول من يونيه الماضي وحتى الآن.

وأجازت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.