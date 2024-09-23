شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:26 ص
ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 80 جنيها مع تطورات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين ، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري.
ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 28440 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.
وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.
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