شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة العاشرة للشركات الناشئة بمكتبة الإسكندرية 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة النسخة العاشرة من قمة تكني الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل تحت شعار"عشر سنوات من تلاقي العقول المبدعة" لتحتفل بعقدٍ كامل من الابتكار وريادة الأعمال تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة العاشرة من قمة تكني حضوراً ضخماً يتجاوز 40,000 مشارك من الخبراء ورواد الأعمال والشباب من مختلف أنحاء العالم، بينهم أكثر من 200 مستثمر جاهز لدعم المشاريع الواعدة، وما يتخطي 1000 شركة ناشئة تعرض أحدث ابتكاراتها، مما يؤكد علي مكانة قمة تكني كالحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصص في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بالمستثمرين والشركات الكبرى، وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والمعرفة، وبناء الشراكات.

كما ستضم القمة أكثر من 80 جلسة نقاشية، بالإضافة إلى 100 ورشة عمل تفاعلية تتناول أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وفرص الاستثمار في الشركات الناشئة، والتحديات التي تواجه مشهد الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم مستشار وزير الاتصالات محمود بدوي، ووزير التربية و التعليم الأسبق دكتور طارق شوقي، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وعلق السفير السويدي بالقاهرة، هوكان ايمسجورد، قائلاً: "أنا سعيد للغاية لحضوري قمة تكني بالإسكندرية 2024 في أكتوبر المقبل، لقد كانت السويد دائمًا في مقدمة الريادة في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة، ونحن فخورون بدعم هذه القمة ومنظوماتها النابضة بالحياة التي ترعاها ونحن متحمسون بشكل خاص لرعاية المسابقة التي تدور حول موضوع: الألعاب الإلكترونية، وهي ليست مجرد ترفيه؛ بل هي محرك قوي للإبداع والتعليم والنمو الاقتصادي، ونرى فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والسويد في هذا المجال."

وأضاف: "بينما نتطلع إلى المستقبل، نسعى إلى تعزيز شراكاتنا القوية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والآن الألعاب، كما نتطلع إلى بعقدٍ آخر من النجاح لقمة تكني، والذي يمثل القوة التحويلية للابتكار، بالإضافة لاستمرار التعاون المثمر الذي يعود بالفائدة على مجتمعاتنا واقتصاداتنا."

تعد هذه النسخة من القمة مناسبة خاصة للاحتفال بمرور 10 سنوات على إنطلاق قمة تكني بالأسكندرية، وهي نسخة إستثنائية لما ستشهده من مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس مدى تطورها ونموها.

وستغطي القمة هذا العام مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتسلط الضوء على أحدث التطورات في عشرة مسارات مُختلفة تتضمن تكنولوجيا التسويق والإعلان، والابتكار في الشركات الناشئة، والتكنولوجيات التعليمية، المالية، الصحية، والتكنولوجيا الداعمة، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار، وتكنولوجيا الألعاب، والابتكار المؤسسي، بالإضافة إلى مسابقتين لمشروعات ريادة الأعمال.



