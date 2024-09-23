شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تعلن بداية "المرحلة المتقدمة" من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن "المرحلة المتقدمة" من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة، إذ تنشد الوزارة البناء على ما تحقق من مكتسبات في مراحل البرنامج السابقة، بمزيد من الإستثمار فى الثروة البشرية ضمن عملية تطوير وتعليم ديناميكية مستمرة لا تتوقف.

وجاء ذلك إنطلاقاً من رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وإيمانها الراسخ بأهمية الثروة البشرية، واستكمالا لمسيرة تحديث قطاع البترول المصري بما يتسق مع إستراتيجية مصر 2030، وعملا على ضمان إستمرارية جهود التطوير والتحديث على صعيد كافة أنشطة القطاع, لاسيما فيما يخص الموارد البشرية التي تمثل عنصراً هاماً ومحركاً للتنمية الشاملة والمستدامة.

تبدأ المرحلة المتقدمة من البرنامج بإطلاق مشروع الملازمة Work Shadowing والذي يستهدف الجمع بين القيادات وما لديها من خبرات وشباب البرنامج وما لديهم من قدرات ومهارات، وذلك من خلال تمكين خريجي البرنامج وتكليفهم بمهام معاوني رؤساء مجالس الإدارات بشركات القطاع المختلفة خلال فترة مشروع الملازمة التي تستمر لمدة 18 شهر، بما يضمن نقل الخبرات والحفاظ على الإستمرارية مع تطوير كفاءات ومهارات الصفين الثاني والثالث من القيادات في إطار من الشفافية والنزاهة وذلك مع الإلتزام بإتباع أعلى معايير التطوير المهني والتدريب العملي لتمثل تلك المعايير مرجعية شاملة لقطاع البترول المصري الغني بالكفاءات.