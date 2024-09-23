شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 23-9-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط عمليات جني الأرباح على أسهم قيادية على رأسها إعمار مصر للتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس مدفوعًا بصعود أسهم ابن سينا فارما، وطاقة عربية، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للتنمية مصر، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: دلتا للطباعة والتغليف، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وتعليم لخدمات الإدارة، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، وأسمنت سيناء، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وجنوب الوادي للأسمنت، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط عمليات جني الأرباح على أسهم قيادية على رأسها إعمار مصر للتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس مدفوعًا بصعود أسهم ابن سينا فارما، وطاقة عربية، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للتنمية مصر، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 6.11%، واستحوذت المؤسسات على 25.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 175 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 3863 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 7400 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر بني سويف للأسمنت، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 234.2 ألف سهم، 35.7 ألف سهم، 243 سهمًا، 100 ألف سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 36.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 125 ألف سهم، 500 سهم، 2250 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 200 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة 400 ألف سهم.

أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 760.1 ألف سهم بسعر 6.51 جنيه بقيمة إجمالية 4.9 مليون جنيه ليرتفع نسبة المساهم من 4.93% إلى 5.44%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة، عن بيع المساهم فاطمة زينب محمد عدد 378 ألف سهم بسعر 1.004 جنيه بقيمة إجمالية 379.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 3.3%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جولدن هاند لتداول الأوراق المالية.

أجواء

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مبيعات بلغت 837.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو عام 2024 مقابل 403.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 144.7 مليون جنيه مقارنة مع 65.8 مليون جنيه.

سيتي للتحاليل

أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة، على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة ليصبح سيتي للتحاليل الطبية إلى شركة بريميم هيلثكير جروب، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد، كما تم الموافقة بالإجماع على اعتماد الدراسة المستقبلية المحدثة للشركة، والمعدة من لجنة للاستثمار بالتنسيق مع الراعي بما يتماشى مع التغيرات الناتجة عن الاستحواذات المتوقعة.

إي أسواق مصر

أعلنت شركة إي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة البريد للاستثمار، عن إطلاق شركة منصة التجارة الإلكترونية الأفريقية؛ لتطوير وتشغيل الأسواق الإلكترونية المتخصصة، والتي تستهدف سوق الأعمال في أفريقيا بالتعاون مع المشروعات المحلية والإقليمية كافة سواء من القطاع الخاص أو الحكومة.



