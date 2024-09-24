شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع وحدة تقطير جوى بطاقة 5 ملايين طن خام سنويا بأسيوط.. أهم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن أهم نتائج أعمال أسيوط لتكرير البترول إحدى شركات قطاع البترول خلال العام المالى نجاح مصفاة التكرير هناك فى تحويل حوالى 3ر3 مليون طن خام لمنتجات بترولية للسوق المحلى ، وفيما يلى أهم المعلومات عن ما تم تحقيقه وكانت كالتالى ..

1- استثمارات برامج ومشروعات الإحلال والتجديد وتعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .

2-الاستمرار فى تنفيذ وحدات إنتاجية جديدة كمشروع إنشاء وحدة تقطير جوي جديدة (CDU3) بطاقة تصميمية 5 مليون طن خام سنوياً .

3-ووحدة إسترجاع الغازات الخاصة بها (VRU3) بكافة مشتملاتها .

4- فضلاً عن مشروعات لتطوير أداء وحدتى التقطير والوحدات الإنتاجية الحالية .

5-إنشاء مستودعات جديدة بالإضافة لرفع كفاءة 12 مستودعاً.

6- ومشروعات الطاقة الشمسية والبصمة الكربونية ومشروعات التنمية المجتمعية والتى تحرص الوزارة عليها لخدمة مجتمع الشركة المحيط بصعيد مصر.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،قد أكد على أهمية ما تقدمه شركات القطاع العام البترولى ضمن منظومة الاقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن الوزارة تدرك قيمة الجهود التى تقدمها الكوادر العاملة بهذه الشركات وتدعمها لتحقيق المزيد من النجاحات والتطوير ، وأهمية الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة المناطق الجغرافية البترولية والكيانات البترولية بها ، وزيادة قوتها وتدعيم مركزها الصناعى والاقتصادى بإضافة مشروعات جديدة باستمرار.