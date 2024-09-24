شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة تكثف حملات "التحصيل" بالساحل ومطروح مع انتهاء موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك توجيهات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بتكثيف حملات تحصيل المتاخرات لدى المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية بشكل عام وبشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص نظرا لأنها تضم مدن ساحلية تعتمد على أشهر الصيف فقط.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبد الحليم شنت خلال الشهر الماضي حملات مكثفة لتحصيل مستحقات الدولة قبل انتهاء موسم الصيف، موضحا أن الحملات شملت محافظة مرسي مطروح والمناطق التابعة للشركة بالساحل الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تمكنت خلال أشهر الصيف من تركيب عدد كبير من العدادات مسبوقة الدفع سواء الكودية أو القانونية، مشيرا إلى أن القطاع التجاري بالشركة نجح فى تحقيق ارتفاع ملحوظ فى نسب التحصيل.



