شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتوجه إلى روسيا للمشاركة باجتماعات وزراء الطاقة لدول "بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى دولة روسيا الاتحادية للمشاركة فى أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول "بريكس" وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وانظمة تخذين الطاقة الخاصة بها، بالاضافة إلى دعم وتحديث الشبكات وخفض الفقد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أن الدكتور محمود عصمت سيقوم بزيارة محطة ليننجراد للطاقة النووية ، والأكاديمية التقنية لشركة روسآتوم التى تقوم بإنشاء محطة الضبعة النووية، ويلتقي بالمتدربين المصريين التابعين لهيئة المحطات النووية الذين يحصلون على برامج تدريبية فى اطار الاتفاق مع الشريك الروسي، بالاضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش الاجتماعات وزيارة سان بطرسبورغ

من المقرر أن يعقد الدكتور محمود عصمت خلال زيارته إلى المحطة النووية لقاءات مع الجانب الروسى فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء والبرامج التدريبية للفرق المصرية وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية.