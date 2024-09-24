شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، الشيخ فهد بن عبد العزيز آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم للاستثمار وهى إحدى المجموعات الاستثمارية فى المملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء استعراض وبحث سبل زيادة فرص استثمارات المجموعة فى مصر وخاصة الفندقية، وهو ما يأتي في ضوء سياسة الدولة المصرية لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعات الأعداد السياحية المستهدفة.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.

واستهل شريف فتحي هذا اللقاء بالترحيب بالشيخ فهد ابن عبد العزيز آل إبراهيم، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز آوجه التعاون المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ولا سيما في ظل العلاقات المصرية السعودية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

كما استعرض الوزير أبرز تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.